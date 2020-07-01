Стоматология Dr.Zhevago имеет команду высококвалифицированных специалистов и оказывает широкий спектр услуг по доступной цене. В нашей клинике Вы можете получить достоверную диагностику, с учетом применения современных технологий, а также получить стоматологическую помощь в части лечения, имплантации, удалении зубов различной сложности, протезирования, эстетической реставрации и отбеливании зубов.

Лечебные кабинеты клиники обеспечены современным оборудованием и техникой, которые определяют комфорт и удобство для пациентов. Стоматология удобно расположена рядом с метро Бауманская, в Денисовском переулке.