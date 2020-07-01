КЛИНИКА СТОМАТОЛОГИИ
DR.ZHEVAGO В МОСКВЕ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ И ЗУБНОЙ ХИРУРГИИ, СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСШЕГО КЛАССА
НАШИ УСЛУГИ
О нашей клинике
Стоматология Dr.Zhevago имеет команду высококвалифицированных специалистов и оказывает широкий спектр услуг по доступной цене. В нашей клинике Вы можете получить достоверную диагностику, с учетом применения современных технологий, а также получить стоматологическую помощь в части лечения, имплантации, удалении зубов различной сложности, протезирования, эстетической реставрации и отбеливании зубов.
Лечебные кабинеты клиники обеспечены современным оборудованием и техникой, которые определяют комфорт и удобство для пациентов. Стоматология удобно расположена рядом с метро Бауманская, в Денисовском переулке.
ПОДРОБНЕЕ

«Совершенство - это не навык, это отношение»

Ральф Марстон

НАШИ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

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КТ для постоянных пациентов
Одна из важнейших диагностических процедур — бесплатно!

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